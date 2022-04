TikTok a annoncé dans un communiqué le lancement officiel d’Effect House, l’outil pour créer des effets en réalité augmentée sur le plateforme chinoise. Jusqu’à présent, cette option n’était proposée qu’à quelques créateurs. Désormais, Effect House est accessible à tous les créateurs du monde entier. Cet outil est similaire à Lens Studio pour Snapchat.

Effect House

Comme de nombreux réseaux sociaux, TikTok a recours à des effets pour agrémenter les contenus de ses utilisateurs. La plateforme estime qu’à l’heure actuelle, plus de 1,5 milliard de vidéos utilisant des filtres, comme l’effet fond vert, ont été visionnées plus de 600 milliards de fois dans le monde. Les effets créatifs font partie de ce qui rend la création si amusante sur TikTok. Ils permettent aux créateurs de s’exprimer, de se divertir et de partager des histoires grâce à un large éventail d’effets attrayants et immersifs. Pour élargir les possibilités offertes par les effets, TikTok a créé Effect House, une plateforme qui permet à quiconque de créer des effets en réalité augmentée et les partager avec les autres utilisateurs du réseau social.

Effect House propose des outils et des ressources d’apprentissage, équipant les créateurs de technologies de conception et de développement intuitives qui leur permettent de créer des effets immersifs et dynamiques pour la communauté mondiale de TikTok. Pour faciliter la création d’effets AR, TikTok propose une série de tutoriels. Ils permettent de prendre en main l’outil et d’apprendre des techniques complexes. Des informations concernant les règles à respecter pour la création et la validation des effets sont aussi présentes dans les Effect Guidelines.

Maintenir la sécurité

TikTok souhaite que son application reste un environnement sûr, authentique et inclusif. Pour cela, tous les effets AR créés avec Effect House vont être examinés par l’équipe « Trust and Safety » afin de s’assurer qu’ils soient conformes aux politiques de TikTok avant d’être diffusés sur la plateforme. Les utilisateurs de TikTok peuvent également signaler les effets qu’ils estiment non conformes en utilisant la fonction « Signaler un effet ». Des restrictions qui visent à éviter les abus, surtout dans un contexte où les réseaux sociaux sont déjà pointés du doigt pour leur influence négative sur les adolescents.