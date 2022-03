Snapchat poursuit ses efforts pour améliorer l’intégration de la réalité augmentée sur son application. Quelques semaines après avoir annoncé son partenariat avec Ticketmaster, le réseau social déploie une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des filtres en réalité augmentée sur des monuments ou des statues.

Custom Landmarkers

Snapchat lance les « Custom Landmarkers » dans Lens Studio. Ce nouvel outil donne la possibilité aux utilisateurs du réseau social de créer leurs propres expériences en réalité augmentée via le Lens Studio, à partir de points d’intérêts comme des statues, des devantures de magasin et autres monuments de leur quartier. Snapchat se consacre à la création de technologies dont l’utilisation s’intègrent au quotidien. L’application est sensible à la façon dont les gens communiquent, vivent et interagissent avec le monde.

« Cela va permettre aux 250 000 créateurs de filtres de placer des Lenses sur les lieux locaux qu’ils affectionnent afin de raconter des histoires plus riches à leur communauté via la réalité augmentée », explique Snapchat dans un communiqué. Les points de repère personnalisés peuvent être découverts grâce à des Snapcodes physiques sur le lieu directement ou sur le profil du créateur de la Lens.