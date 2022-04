Après avoir lancé en mars dernier de nouvelles fonctionnalités pour proposer une expérience de shopping plus personnalisée à sa communauté d’utilisateurs. Pinterest annonce aujourd’hui sa collaboration avec WooCommerce, la plateforme qui permet de créer sa boutique en ligne. Ce partenariat va permettre aux créateurs et aux entreprises d’atteindre plus facilement les 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels, qui utilisent Pinterest pour trouver de nouvelles idées et de l’inspiration en amont de l’acte d’achat. L’objectif pour Pinterest : devenir la plateforme n°1 pour le shopping personnalisé.

Un partenariat avec WooCommerce

Les commerçants utilisant WooCommerce pour leur boutique en ligne vont pouvoir installer la balise de Pinterest, obtenir le statut de « commerçant vérifié » et configurer leur vitrine sur le réseau social. Les commerçants vont avoir la possibilité de synchroniser leur catalogue et transformer facilement leurs produits en Épingles Produit. Ces dernières vont afficher des informations relatives à la disponibilité ou encore au prix d’achat. Elles vont être cliquables, de sorte que les utilisateurs puissent se rendre directement sur le site du commerçant pour les acheter.

« Ce partenariat avec WooCommerce offre aux utilisateurs de Pinterest davantage d’options pour découvrir de nouvelles marques », explique Rachel Hardy, Head of Shopping Product Marketing chez Pinterest.

L’intégration de WooCommerce dans Pinterest est actuellement disponible dans une trentaine de pays dont la France, l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Espagne, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. Son déploiement est prévu dans le courant de l’année pour l’Argentine, le Chili, la Colombie et le Japon.