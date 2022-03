TikTok, le réseau social chinois du groupe ByteDance, a enfin trouvé sa CEO pour la filiale française de l’application : Marlène Masure. Ancienne directrice des partenariats et du développement commercial du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Marlène Masure a pris ses fonctions ce lundi, en tant que directrice des opérations France et Benelux pour TikTok.

TikTok a une nouvelle tête dans l’Hexagone

La recherche a été longue pour trouver la personne idéale qui puisse être aux commandes de la filiale française de l’application chinoise. Marlène Masure est désormais la première patronne de TikTok France. Basée à Paris et directement rattachée à Rich Waterworth, directeur de TikTok Europe, Marlène Masure va être chargée « d’élaborer la stratégie de TikTok sur ces marchés pour identifier et faire évoluer notre importante communauté d’utilisateurs, créateurs, artistes et partenaires, et s’assurer que nous continuions de proposer une plateforme pérenne dédiée à l’expression créative », indique la plateforme.

Marlène Masure a un parcours professionnel très riche. Travaillant également durant douze ans chez The Walt Disney Company France notamment comme vice-présidente marketing de 2015 à 2019, et plus de quatre ans chez l’éditeur de jeux vidéo Electronic Art. « Cette nomination renforce notre engagement à proposer l’expérience la plus pertinente, créative et divertissante à nos communautés locales », déclare TikTok. En France, l’application s’est imposée rapidement parmi les réseaux sociaux les plus populaires. TikTok compte plus de 17 millions d’utilisateurs en France dont 8 millions d’utilisateurs quotidiens français, selon le Digital Report 2022. Ce réseau social est en pleine expansion avec de grandes marges de progression. De plus, TikTok multiplie les partenariats avec le monde de la culture et du sport en Europe. Après l’Euro 2020 puis le Tournoi des Six Nations, TikTok vient d’annoncer être partenaire officiel du Festival de Cannes.