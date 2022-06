Selon les captures d’écran révélées par Matt Navarra, consultant en médias sociaux, TikTok souhaiterait permettre à ses utilisateurs de voir qui a consulté leurs publications.

Un historique des vues sur les publications est actuellement en phase de test sur TikTok. Cet historique peut être désactivé à tout moment par un utilisateur comme pour l’historique des vues du profil, depuis le menu « Paramètres et confidentialité ». Il devrait être disponible durant 7 jours, à compter de la date à laquelle une vidéo a été publiée sur TikTok.

Selon les images dévoilées par Matt Navarra, si la fonctionnalité est activée, seules les personnes que vous suivez pourront voir que vous avez visionné leur contenu. De la même manière, cet historique vous listera les personnes qui sont abonnées à votre compte et qui ont visionné vos publications. Si la fonctionnalité est désactivée, vous ne serez pas recensé dans les vues sur les publications des personnes auxquelles vous êtes abonnés. De plus, vous ne pourrez pas avoir accès à l’historique sur vos propres publications.

… But TikTok Post View History will only be available for 7 days from the date of posting 👀📆

