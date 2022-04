Après une longue phase de test, la mode Picture-in-Picture va être disponible à tous les utilisateurs d’iOS 15 et versions supérieures « dans les prochains jours ». Comme avec d’autres applications proposant le Picture-in-Picture sur iOS, cela permet de garder une fenêtre de vidéo flottante sur l’écran, pendant que vous faites tout autre chose sur votre smartphone.

YouTube est une plateforme aujourd’hui internationale utilisée par des centaines de millions d’utilisateurs sur des appareils très différents, allant du navigateur web aux smartphones en passant par les téléviseurs connectés. Selon les supports, les usages et donc les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes. Une fonctionnalité relativement récente, le Picture-in-Picture arrive dans les prochains jours sur tous les appareils sous iOS 15. La fonctionnalité a mis du temps pour arriver. YouTube a expliqué en juin dernier avoir procédé tout d’abord au déploiement de ce mode seulement aux abonnés Premium, en annonçant tout de même vouloir l’offrir, plus tard, à tous les utilisateurs.

Déjà présente depuis plusieurs mois sur Disney+, Netflix ou encore Twitch, cette fonctionnalité représente tout de même une mise à jour importante pour les utilisateurs. Vous n’aurez plus besoin de rester dans l’application YouTube pour regarder vos vidéos. Avec le Picture-in-Picture, il va être plus facile d’utiliser le service comme lecteur musical sans devoir s’abonner à YouTube Music.

We really appreciate your patience while we worked on enabling this key feature for your iOS 15+ devices. We hope you enjoy this easy way to stream.

— YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022