Ses conseils de restaurants ou de festivals culinaires déplacent les foules. À l’origine des comptes @leguideultime sur Instagram et @Vito sur Tiktok, Victor Habchy a su se démarquer des autres comptes food.

L’influenceur de la street-food

Victor Habchy surfe sur l’expansion dans la capitale d’une street food internationale et inventive. L’influenceur culinaire compte 1,6 million d’abonnés sur TikTok et 357 000 sur son compte Instagram @leguideultime. Depuis 2020, ce passionné de photographie touche-à-tout, il déniche et partage sur les réseaux sociaux les bonnes adresses de Paris. Sur ses réseaux sociaux, il communique à ses abonnés des restaurants qu’il a testés et adorés. « C’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, notamment quand ce sont de petits artisans qui ne sont pas beaucoup mis en lumière. C’est un bon moyen de leur donner la visibilité qu’ils méritent. », a confié le jeune homme.

De la découverte du monde à un voyage culinaire dans Paris

L’histoire de Victor Habchy est atypique. Amoureux des voyages, ce jeune homme commence son aventure sur les réseaux sociaux en racontant son road trip à travers le continent asiatique. Des vidéos qui ont tout de suite plu aux internautes, et qui n’ont pas manqué de donner au voyageur l’envie de se lancer dans l’univers de l’influence. Cependant avec le Covid-19, Victor a été contraint de mettre en pause ses plans de voyage. C’est alors avec un nouvel objectif en tête qu’il se lance dans la création de contenu sur TikTok et Instragram : celui de dénicher et partager les meilleures adresses de Paris. Un travail qui lui demande de nombreuses heures d’investigation afin de trouver les meilleurs artisans culinaires de Paris. Sa motivation : aider ces restaurateurs à se faire connaître. « J’ai eu plein, plein, plein de restaurateurs qui m’ont dit que mes TikTok leur avaient apporté vraiment énormément de monde, donc ça fait vraiment plaisir ! », a déclaré Victor.