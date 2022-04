Le YouTubeur Squeezie, a annoncé l’organisation de son Grand Prix de Formule 4, le 8 octobre prochain. Pour cet événement inédit, il a réuni un casting cinq étoiles, avec des personnalités importantes d’Internet. « C’est une course de formule 4 entre 22 personnalités d’internet sur le circuit Bugatti au Mans », précise le créateur de contenu dans un post sur Instagram. L’événement s’appelle « Le Grand Prix Explorer » et va être supervisé également par la Team des 24 heures du Mans.

Une course automobile spectaculaire

Pour l’ensemble des participants, ces prochains mois vont être intenses. Le Grand Prix Explorer est la première compétition automobile opposant des créateurs de contenus issus de YouTube, Twitch et Instagram. Pour espérer obtenir la première place, les participants vont s’entraîner avec des professionnels. Pour cet événement, l’on va pouvoir retrouver notamment Gotaga, Domingo, Amixem, le duo Vilebrequin, Kaatsup ou encore Deujna et Seb la frite.

Un événement en direct sur Twitch

Cet événement est une aubaine pour l’Automobile club de l’ouest, organisateur des 24 heures du Mans qui fête cette année ses 100 ans. Ce partenariat avec de nombreux créateurs de contenu est l’opportunité d’attirer un nouveau public, mais également de donner un coup de jeune aux compétitions automobiles. Pour suivre ce grand moment, la course ainsi que les essais libres et les qualifications vont être retransmis en direct sur Twitch commenté par Doigby et Kameto.