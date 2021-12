YouTube travaille sur une toute nouvelle fonction d’analyse pour Youtube Studio. Cette dernière fournira des informations d’analyse de recherche sur le contenu des créateurs/chaînes ainsi que les requêtes de recherche générales.

Un atout majeur pour les créateurs de contenu

YouTube souhaite donner l’opportunité aux créateurs d’obtenir un aperçu des informations basées sur les recherches des utilisateurs de la plateforme. Plus concrètement, des informations sur les sujets en relation avec le contenu de la chaîne, mais également les recherches plus générales. Cette nouvelle fonctionnalité sera éventuellement disponible dans les onglets Analytics. Deux nouveaux onglets seront mis à disposition : la liste des recherches de votre audience ainsi que les recherches sur YouTube, autrement dit une idée des recherches les plus courantes générée sur la plateforme. Elle sera livrée avec deux onglets distincts pour la recherche de requêtes Search Insights pourrait se révéler être un réel atout pour les créateurs. Ils auront la possibilité d’organiser leur contenu de façon optimale en se basant sur les tendances et les préférences utilisateurs. Toujours en phase de test, les créateurs devront patienter encore quelque temps avant de pouvoir en profiter.