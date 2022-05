Le leader de la grande distribution Carrefour collabore avec Pinterest dans le cadre de deux opérations dont la toute première campagne créateur jamais organisée sur Pinterest en France. Ayant constaté un développement sans précédent du shopping en ligne, l’enseigne a souhaité construire des expériences plus innovantes sur la plateforme.

Une collaboration inédite pour un jouet unique

Afin de faire connaître sa nouvelle gamme de jouets géants à construire soi-même, intitulée « Les Incroyables », Carrefour a fait appel à la créatrice de contenus Le Carnet d’Emma, qui produit régulièrement des contenus ludiques et créatifs sur Pinterest pour divertir les enfants. La créatrice de contenu met en avant la nouvelle collection de jouets géants à colorier. On peut retrouver la fusée carton XXL pour aller sur la Lune, la maison carton XXL pour une vie de famille rêvée ou encore le bateau carton XXL pour naviguer à travers les océans. Ce jouet est parfait pour développer l’imagination, la concentration et la créativité des enfants.

Cette collaboration inédite exploite le tout nouveau format publicitaire de Pinterest, les « Annonces Idées » : indiquant que le partenariat est rémunéré, il permet aux marques comme Carrefour de capitaliser sur l’expertise des créateurs pour produire des contenus immersifs et interactifs sous forme d’Épingles Idées. Ce dernier format, composé de plusieurs pages et regroupant des photos et des vidéos, se distingue par sa dimension pédagogique et enrichissante. Il permet aux utilisateurs de passer facilement d’une idée à sa réalisation concrète et dispose d’une visibilité accrue sur la plateforme, sans jamais disparaître. Dans ses Épingles Idées, la créatrice de contenu montre comment en l’espace de 5 minutes, le jouet géant à colorier peut se construire. Elle montre comment ses enfants s’imaginent astronaute dans leur fusée, commandant de bord sur leur bateau ou imitant leurs parents dans leur propre maison. Ce jouet, c’est également l’occasion de partager des moments heureux entre parents et enfants.

Une opération sur le vin

De plus, Carrefour collabore avec Pinterest pour célébrer la « Foire aux vins », en développant un quiz personnalisé pour trouver l’accord vinicole parfait pour toute occasion. Avec 6 à 10 millions de visiteurs uniques sur la page Pinterest Carrefour France, les utilisateurs de la plateforme recherchent activement de nouveaux produits alimentaires, de nouvelles idées pour organiser des dîners et recevoir des invités. Ayant compris la valeur unique de Pinterest pour aider les utilisateurs à s’inspirer et planifier leurs projets, Carrefour a développé un concept interactif et personnalisé : en répondant à une série de quelques questions, les consommateurs vont découvrir une sélection de vins pensée pour eux, et se rendre directement sur le site de la marque pour passer à l’achat.