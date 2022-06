La plateforme TikTok travaille sur un nouvel outil pour activer un mode propre et sans distraction, appelé « Clear Mode ». Cette fonctionnalité est actuellement testée de manière limitée par certains utilisateurs.

Clear Mode

Le Clear Mode est apparu ces derniers jours sur les comptes de certains utilisateurs, et par la suite, le consultant en médias sociaux et analyste industriel Matt Navarre a partagé la nouvelle dans un tweet.

TikTok is testing ‘Clear Mode’ for a distraction-free viewing experience https://t.co/HmEur1qfDa pic.twitter.com/jAIUC6vFse — Matt Navarra (@MattNavarra) May 26, 2022

Le Clear Mode élimine tout l’encombrement à l’écran pour une consommation de contenu et une expérience de défilement sans distraction. Les utilisateurs sélectionnés pour le test peuvent ouvrir un menu en appuyant longuement sur une vidéo et en y sélectionnant le Clear Mode. Si cette option est activée, les éléments d’interface tels que les noms d’utilisateur, les étiquettes et les boutons disparaissent de l’écran. Ainsi les utilisateurs peuvent profiter pleinement des vidéos sur TikTok sans aucun élément distrayant. Même si cette nouvelle fonctionnalité a été confirmée par TikTok au portail spécialisé TechCrunch. Pour le moment, on ne sait pas quand la plateforme prévoit de la déployer à plus grande échelle.