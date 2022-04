Partir en voyage sous l’influence de nos TikTokeurs globe-trotteurs préférés, c’est devenu possible en 2022. Programmez votre prochain week-end, vos vacances ou votre future randonnée, TikTok propose des contenus inspirants pour sortir des sentiers battus. Et ça les offices du tourisme l’ont bien compris !

Promouvoir les territoires grâce à TikTok

Le 13 avril dernier, les offices de tourisme de la Vallée de la Sarthe et de la Vallée du Loir ont partagé un appel à candidature. Les deux offices du tourisme sont à la recherche d’une dizaine de créateurs de contenu sur la plateforme de ByteDance pour promouvoir ces deux destinations. Les offices du tourisme misent sur cette nouvelle stratégie pour attirer les foules dans leur territoire. « Tu passes des heures sur TikTok ? Joins l’utile à l’agréable et tente ta chance pour être invité(e) en vallée de la Sarthe ou vallée du Loir », peut-on lire dans l’annonce. Il est possible d’y déposer sa candidature depuis le 17 avril et jusqu’au 15 mai.

Donnant-donnant

Que gagnent ces influenceurs à tenter leur chance ? Les offices de tourisme de la Vallée de la Sarthe et de la Vallée du Loir leur proposent de passer une journée entière tous frais payés. Quatre activités surprises sont déjà prévues. « Tout est pris en charge pour deux personnes, des activités au repas », est-il précisé. En contrepartie, ces invités doivent produire une quarantaine de vidéos. Elles seront publiées sur les comptes TikTok des deux organismes durant de longs mois. Les équipes souhaitent attirer le regard et faire parler d’elles avec la diversification des moyens de communication.