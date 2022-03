À l’occasion de sa 2e édition de Pinterest Presents, son sommet mondial pour les annonceurs, Pinterest dévoile en avant-première une série de nouvelles fonctionnalités. Son objectif : devenir l’espace en ligne par excellence où faire du shopping personnalisé à partir des centres d’intérêt des utilisateurs.

Un shopping personnalisé

Les réseaux sociaux développent l’e-commerce sur leur plateforme. Après Twitter Shops, Pinterest présente 4 nouveautés shopping qui vont arriver dans le courant de l’année sur sa plateforme. Pinterest souhaite accentuer le développement de contenus et de l’écosystème shopping. Grâce à ces nouveaux outils, les créateurs vont pouvoir mieux cibler leur audience. Le shopping va être plus axé sur le plaisir et la découverte de produits.

– Votre Boutique : grâce à un algorithme axé sur les préférences et goûts des utilisateurs, cette page va présenter des recommandations de shopping personnalisées à travers des contenus publiés par des créateurs ou des marques.

– Pinterest Trends : un outil d’aide pour les créateurs, les annonceurs et les e-commerçants qui va permettre une veille en temps réel des tendances sur la plateforme et de produits en vogue, appréciés par les utilisateurs.

– Pinterest Checkout : les acheteurs vont pouvoir régler leurs achats directement au sein de l’application permettant aux e-commerçants de centraliser leurs ventes sur Pinterest.

– Une API dédiée au shopping : simplifier la création et le téléchargement des catalogues de produits pour les marques et l’objectif de cet outil. Cela va leur permettre d’augmenter leur visibilité et leurs ventes en ligne.