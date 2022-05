À partir du 5 mai, Cuisine Actuelle va diffuser « Ceci n’est pas… », sa première série

« Creator Originals » en France sur Pinterest. Une production 100% Cuisine Actuelle qui propose aux utilisateurs de la plateforme des recettes en trompe-l’œil bluffantes et gourmandes !

Cuisine Actuelle s’associe à la puissance de Pinterest

Cuisine Actuelle est une référence culinaire et une marque globale avec 9,7 millions de lecteurs et internautes par mois. Sur les réseaux sociaux, Cuisine Actuelle regroupe 1,3 millions d’abonnés avec 160 millions de vidéos vues en 2021. La marque des passionnés du goût propose des recettes de saison, de la créativité et de la découverte en cuisine sur tous les supports. Cuisine Actuelle propose un nouveau format inspirant de vidéos et des tutoriels exclusifs. Cuisine Actuelle a tiré profit de son expertise en production vidéo et de la puissance des insights de Pinterest pour créer une série d’Épingles Idées engageantes. Une innovation de contenu qui permet à la marque de s’imposer comme l’incontournable de la cuisine sur Pinterest.

La marque bimedia, très puissante dans son secteur sur Pinterest a produit les dix épisodes grâce à son studio vidéo intégré à la rédaction. Chaque épisode dure une minute et un épisode sera diffusé chaque semaine en Épingles Idées. Cette nouvelle série de contenus sur Pinterest baptisée « Ceci n’est pas » va vous épater !