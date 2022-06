La créatrice Alexandra Guerain dévoile une nouvelle collaboration sur son compte Instagram. Le 11 juin, sa communauté a ainsi appris qu’elle a eu la chance de concevoir sa propre paire de sneakers avec Iro Paris.

Alexandra Guerain dévoile les « Sneakers Wave »

Alexandra Guerain ne cesse de multiplier les projets en tout genre depuis de nombreuses années. Entrepreneuse et déterminée, elle a d’ailleurs lancé sa propre marque Oha Kids. Elle a pu imaginer ses propres sacs avec la marque Céline Schener ou encore collaborer récemment avec des marques comme Prada et monter les marches du Festival de Cannes. En ce mois de juin, elle dévoile une nouvelle collaboration avec Iro Paris : les « Sneakers Wave » qui font partie de la collection printemps/été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @alexandraguerain

Être bien dans ses baskets

Pour ce nouveau projet, c’est avec un Reels qu’Alexandra Guerain a choisi de présenter sa paire de basket à ses abonnés. Elle y apparaît en total look blanc en portant évidemment sa co-création et en la mettant bien en image. Ces chaussures sont baptisées « Sneakers Wave », car leur design fait penser aux mouvements des vagues. Il s’agit de l’une des paires phares des dernières collections de la marque. Celles imaginées par la créatrice de contenu sont blanches avec deux liserés marrons qui viennent structurer la basket. La créatrice de contenu s’est donc appuyée sur un modèle déjà existant et a rajouté sa touche personnelle pour rendre la paire authentique. Cette édition limitée est vendue uniquement en ligne de la taille 36 à la taille 41 et aux prix de 350 euros.