Au cours de l’année passée, les recherches liées au stress et à l’amélioration de la santé mentale n’ont cessé d’augmenter sur Pinterest. Les recherches sur le « sentiment de stress » ont été multipliées par 8 et celles sur « l’art de la santé mentale » ont été multipliées par 9, selon l’étude Nielsen « l’enquête sur le pouvoir de l’inspiration » réalisée en France en juin 2021. C’est pourquoi Pinterest va étendre la fonctionnalité recherche bienveillante à onze pays supplémentaires dont la France.

Une plateforme bienveillante

Alors que les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt pour véhiculer de la désinformation et d’être néfastes pour la santé mentale, Pinterest fait figure de plateforme sûre, bienveillante et inspirante. C’est également une ressource majeure pour les utilisateurs qui cherchent à soulager leur anxiété. Au cours de l’année écoulée, les recherches liées au stress et à l’amélioration de la santé mentale n’ont cessé d’augmenter. Les recherches de « citations pour troubles mentaux » ont été multipliées par 9 et les recherches telles que « yoga contre le stress » ont augmenté de 74 %.

« Le bien-être émotionnel est au cœur des actions que nous menons chez Pinterest, et essentiel à notre mission qui consiste à apporter aux utilisateurs l’inspiration nécessaire pour vivre la vie qu’ils souhaitent. » a déclaré Ari Simon, Head of Social Impact and Philanthropy at Pinterest.

La fonctionnalité Recherche Bienveillante

La fonctionnalité Recherche Bienveillante de Pinterest, actuellement disponible dans 12 pays, va doubler sa portée en s’étendant à 11 autres pays, dont la France. Cette fonctionnalité offre une série d’activités interactives que les utilisateurs peuvent essayer pour améliorer leur humeur s’ils se sentent stressés, anxieux, tristes ou en proie à des émotions négatives. Concrètement, ils peuvent bénéficier d’un soutien s’ils font des recherches indiquant qu’ils se sentent démoralisés, en tapant par exemple « citations tristes » ou « anxiété au travail ». S’ils sélectionnent « acceptez vos émotions », ils seront guidés vers la pratique de l’auto-compassion.

La fonctionnalité « recherche bienveillante » a été créée avec l’aide d’experts en santé mentale pour répondre à un large éventail de besoins des utilisateurs. Cependant, elle n’est pas destinée à remplacer une thérapie ou une aide professionnelle. Un accompagnement est proposé à travers le 3114, la ligne d’assistance locale, pour les utilisateurs Pinterest qui auraient besoin de plus de soutien émotionnel.