Depuis samedi 12 février, Instagram et Twitter se sont vêtus du maillot tricolore Bleu Blanc Rouge pour accueillir le compte officiel de l’Équipe de France Féminine de Football sur leurs plateformes respectives.

Les bleues lancent leurs propres comptes !

L’équipe de France féminine qui a partagé les mêmes comptes sur les réseaux sociaux que l’équipe de France masculine s’émancipe et dispose désormais de ses propres comptes Instagram et Twitter. La communauté de supporters des Bleues pourra obtenir des contenus exclusifs et enrichis pour suivre au mieux les joueuses de l’équipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

Avec 36 millions d’abonnés au total sur ses 24 comptes sociaux, la Fédération Française de Football figure parmi les fédérations les plus présentes sur les réseaux sociaux. Une performance boostée notamment par les comptes de l’Équipe de France, nation la plus suivie sur les réseaux sociaux avec 32,4 millions d’abonnés au total. Les supporters français suivent de près leurs sportifs et se réjouissent de découvrir de nouveaux contenus. Comme l’explique François Vasseur, directeur marketing de la FFF, « Les joueuses ont un public fidèle et bien à elles, appétant en termes de contenus. Il paraissait donc naturel de franchir cette étape et de leur créer leurs propres comptes. Il y aura bien entendu des interactions avec le compte @equipedefrance, mais les Bleues bénéficieront désormais d’une couverture totalement dédiée tout au long de la saison. »

De nombreuses rencontres attendent nos Bleues cette année, notamment la 2ème édition du Tournois de France qui opposera la France à la Finlande, au Brésil et aux Pays-Bas, les 16,19 et 22 février prochains. Les joueuses de l’équipe de France se préparent aussi à disputer l’Euro 2022 du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre, un événement sportif européen très médiatisé.