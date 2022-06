Après deux ans d’absence due à de crise sanitaire, le festival Solidays, qui s’est clôturé dimanche soir, a explosé son record de fréquentation avec plus de 247 000 festivaliers dont de nombreux créateurs de contenu. En plus d’être invitée sur place pour couvrir l’événement et le publier sur les réseaux sociaux, les influenceurs se sont mobilisés contre le Sida.

Un festival pas comme les autres

Les Solidays se sont déroulés du 24 au 26 juin. Pour cette édition des retrouvailles, qui a vu se succéder sur scène depuis vendredi de nombreux artistes comme les Black Eyed Peas, Orelsan, Eddy de Pretto ou encore Soso Maness, ce sont au total 247 022 personnes qui ont été accueillies à l’Hippodrome de Longchamp.

À l’occasion de cette nouvelle édition, des créateurs de contenu étaient également de la partie pour parler de sexualité ou encore mettre en avant les différentes activités à faire sur place. En effet, Solidays n’est pas un festival de musiques comme les autres, puisqu’il permet de financer des plans d’action de l’association Solidarité Sida. Luc Barruet est depuis 30 ans le président de Solidarité Sida, l’association qui a créé le festival Solidays pour sensibiliser les festivaliers contre la maladie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Solidays (@solidays)

Les créateurs de contenu ont répondu présent

Durex était partenaire du festival. Chaque jour, des échanges ont été organisés pour les festivaliers. Pour les animer, ce sont des influenceurs qui ont été conviés. Darko, Chloé Lemn, Sparkdise ou encore Tania Makeup Plus, ont été présents. Ils sont venus parler sexe, plaisir et santé en évoquant leurs histoires personnelles et leurs vécus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romane, pour les intimes* (@romy)