Aujourd’hui, le trio compte plus d’un million d’abonnés sur le réseau social. Accompagnés de leur petit-fils Valérian de 26 ans, Claude, 90 ans et sa femme Josette sont les stars de TikTok. Qui a dit qu’il y avait une limite d’âge pour devenir influenceur ? Mis en scène par leur petit-fils, ces grands-parents ont un succès fou sur la plateforme.

TikTok : l’application qui rassemble toutes les générations

Depuis deux ans, Valérian, Claude et Josette sa femme, se mettent en scène sur l’application. Il est possible de les retrouver en train de réaliser les dernières tendances de la plateforme ou en imaginant des sketchs les mettant tous les trois en scène. Aux manettes du montage, on trouve Valérian, qui est à l’initiative de la création du compte TikTok de ses grands-parents. « On s’est lancé en postant des contenus qui n’avaient pas vocation à être visibles par tout le monde et qui, à la base, étaient partagés à notre cercle familial », a confié le jeune homme. Et puis, la magie de TikTok a opéré et leurs vidéos ont atteint le cœur des internautes. Alors, pour satisfaire cette communauté grandissante, les idées fusent. Claude s’investit énormément et prend à cœur de satisfaire ses abonnés « pas questions de tomber dans une routine ».

Des partenariats avec des marques

Multipliant les vidéos et voyant leur nombre d’abonnés augmenter de façon significative, de nombreuses marques les sollicitent pour promouvoir leur produit et service. Lorsque des marques souhaitent travailler avec eux, c’est Valérian qui gère le contrat. « Je fais le lien avec les marques. Je m’occupe de toute la partie administrative », explique Valérian. Le jeune homme a notamment lancé son agence afin de s’investir à temps complet dans ce business juteux et de passer plus de temps avec ses grands-parents. Des entreprises comme Disney, My Heritage, Love Box ou encore Cabaia ont déjà collaboré avec ces créateurs de contenu iconiques. Cependant, ce trio veut que cette activité reste un plaisir en continuant de partager leur bonne humeur à travers leurs vidéos sans partenariats.