Adam Mosseri a annoncé les objectifs d’Instagram pour 2022. Sans surprise, gros focus sur la vidéo ainsi que la sécurité des utilisateurs.

Valoriser les contenus vidéo

Adam Mosseri avait d’ores et déjà exprimé sa volonté de centrer la stratégie Instagram sur les contenus vidéos l’été dernier. Les IGTV ont notamment disparu pour laisser place à Instagram Vidéo et aux Reels. Adam Mosseri affirme à ce sujet : « Nous allons devoir repenser ce qu’est Instagram car le monde change rapidement et nous devons évoluer avec lui. Nous souhaitons encore plus nous concentrer sur la vidéo, puisque nous ne sommes plus juste une application de partage de photos. Nous voulons consolider nos formats vidéo autour des Reels et continuer de faire évoluer ce produit ».

Une expérience personnalisée

Suite aux différentes attaques subies concernant le cyber harcèlement, les réseaux sociaux travaillent à rendre leur plateforme plus safe et transparente. C’est pourquoi Instagram a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que le filtre contenu sensible ou encore le choix d’afficher ou non le nombre de likes sous un post. La plateforme dévoile en plus trois axes de développement pour 2022. Dans un premier temps, la messagerie, l’un des piliers du réseau pour connecter ses utilisateurs. Adam Mosseri déclare d’ailleurs : « Échanger des messages est le moyen principal pour les gens de communiquer en ligne et nous pensons qu’Instagram peut-être le meilleur endroit pour les internautes de se connecter avec leurs amis et de partager leurs intérêts communs ». La transparence, un critère qui fait échos chez les utilisateurs, « non seulement nous voulons apporter plus de contrôle aux utilisateurs, mais nous souhaitons également faire preuve de plus de transparence. Nous pensons qu’il est important que les internautes comprennent comment Instagram fonctionne », affirme le PDG d’Instagram. Enfin, les créateurs, attirant un nombre incalculable d’utilisateurs sur les plateformes, Adam Mosseri explique : « Nous voulons nous concentrer sur les créateurs, car ils sont les acteurs du changement, faisant le lien entre les institutions et les individus. Et ce que nous pouvons faire pour les aider, c’est proposer des nouveaux outils de monétisation durant cette nouvelle année ».