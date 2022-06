Snapchat présente les Stories partagées, une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des Stories collaboratives. Un moyen pour les utilisateurs de créer du contenu commun autour de leur quotidien et centre d’intérêt. Cela peut s’avérer utile pour des groupes d’amis, des classes d’école, des équipes de sport, etc.

Snapchat : les Stories partagées

L’application Snapchat déploie une nouvelle fonctionnalité « Shared Stores » conçue pour permettre aux utilisateurs de collaborer et de partager ensemble des souvenirs. Concrètement, l’outil permet de créer une story et d’ajouter des amis susceptibles d’y contribuer. Au sein de ce groupe, les utilisateurs peuvent ajouter des snaps, ajouter d’autres contacts et voir ceux présents. Comme n’importe quel contenu sur Snapchat, les Stories partagées sont automatiquement supprimés au bout de 24 heures.

Contrairement aux Stories et aux groupes d’amis ordinaires, il n’y a pas de chat commun, toutes les conversations restent entre les amis respectifs. Le contenu est modéré avec soin, en utilisant une combinaison de détection automatique du langage et de nouveaux outils de révision de la communauté qui permettent aux utilisateurs de jouer un rôle actif pour que les Snaps dans les Stories partagées restent sûrs et amusants. Snapchat informe également les Snapchatters s’ils ont rejoint une Story partagée avec une personne qu’ils ont bloquée. Cela donne aux utilisateurs, la possibilité de quitter la Story partagée et leur garantit un contrôle total sur les personnes avec lesquelles ils partagent du contenu sur la plateforme.

Comment ça marche ?

Pour créer une Story partagée sur Snapchat :

– Ouvrez l’application, appuyez sur votre bitmoji en haut à gauche afin d’accéder à votre page profil,

– Dans la section « Mes Stories », appuyez sur « Nouvelle Story »,

– Choisissez l’option « Nouvelle Story partagée »,

– Sélectionnez les amis qui peuvent voir votre Story partagée et qui pourront également y ajouter des Snaps,

– Appuyez sur « Créer une Story » pour valider votre choix. Le tour est joué !