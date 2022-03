Après un processus de sélection avec le bureau TikTok, le studio français Like Fire rejoint le programme officiel « Sound Partner » de TikTok. Like Fire est ravi d’être le 1er studio musical français à intégrer ce programme mondial.

Un partenariat français

Les fondateurs du studio ont acquis une connaissance pointue de l’univers social media au fil des années. Le studio Like Fire s’est notamment distingué sur TikTok en s’occupant de toute la production visuelle et sonore du compte Givenchy Beauty, mais aussi en composant des musiques originales pour FRED, DOP, Bioderma, Klorane, Darphin. Les fondateurs du studio ont acquis une connaissance pointue de l’univers social media au fil des années. Like Fire a également accompagné des influenceurs dans la création d’un son pour McCain.

Fondé en 2020 par des passionnés de musiques et des experts en stratégie de communication et de l’industrie du luxe, Like Fire est un studio créatif dédié au son et aux cultures digitales. Like Fire fait désormais partie du programme « Sound Partner » qui a pour vocation d’accompagner les marques sur la plateforme chinoise et d’optimiser l’utilisation du son. Challenges musicaux, trends, campagnes… Like Fire devient un partenaire privilégié dans la composition de musique originale pour les marques sur TikTok.