TikTok et Six Nations Rugby viennent d’annoncer un partenariat historique de quatre ans à compter de 2022. Cette collaboration inclut le tournoi des Six Nations ainsi que la coupe d’Automne des Nations.

Un partenariat historique

Premier partenaire titre de l’histoire du Championnat Féminin, le réseau social chinois signe pour « TikTok Women’s Six Nations ». Il devient ainsi le partenaire officiel du tournoi Guinness Six Nations et de la Coupe d’Automne des Nations. Ainsi, TikTok souhaite s’investir dans le monde du Rugby et témoigner son engagement auprès du tournoi des Six Nations de Rugby. Pour ce faire, TikTok partagera des contenus inédits sur le tournois, les coulisses des compétitions mais également des activations in-app avec des hashtag challenges et des effets visuels créés spécialement pour l’occasion. Le réseau social chinois offre ainsi une forte visibilité au monde du rugby et fait vivre aux fans une expérience unique. On note également que le rugby est une tendance très présente sur la plateforme avec un #rugby qui atteint plus de 5,1 milliards de vues et le #SixNationsRugby se fraye un chemin avec plus de 18 millions de vues. De plus, TikTok invite chaque équipe à désigner son « TikTok Rugby Creator » pendant la compétition. Ben Morel, CEO of Six Nations Rugby, déclare à ce sujet : « TikTok partage nos ambitions de fournir la meilleure expérience possible aux fans et dispose de la plateforme idéale pour que les amoureux de l’ovalie puissent accéder au rugby et s’y engager tout au long de l’année. L’objectif collectif est de donner au sport une vitrine mondiale pour atteindre les fans nouveaux et existants mais aussi faire connaître le rugby féminin à un public plus large ».