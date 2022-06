Les formats courts sont devenus la priorité de Meta depuis plusieurs mois. En effet, plus de 45 % des comptes Instagram interagissent avec un Réel au moins une fois par semaine, affirme Meta, selon des données internes de la plateforme. Récemment, Instagram et Facebook ont annoncé des nouveautés à venir concernant les Réels. Ces vidéos courtes sont donc un endroit idéal pour les marques « pour se faire connaître sur la scène mondiale, pour s’exprimer avec plus de créativité et de plaisir et pour accroître l’engagement », affirme Instagram.

6 conseils pour réussir ses Réels

Facebook et Instagram sont les plateformes les plus populaires pour établir des relations avec les marques. C’est pourquoi dans un communiqué, Meta propose 6 conseils pour créer des Réels attrayants :

Misez sur l’accroche : les premières secondes d’un Réels sont cruciales. Si vous souhaitez augmenter la notoriété de votre marque, mettez-là en avant dès le début de votre vidéo. Au contraire si l’objectif est la conversion, montrez votre produit ou service en action.

Réalisez des transitions créatives : Pour captiver vos spectateurs, éblouissez-les avec des transitions uniques à l’image de votre marque. Vous pouvez également utiliser des fonctions créatives comme les effets de réalité augmentée ou encore l’audio personnalisé…

Utilisez le son : Ne sous-estimez pas le pouvoir de l’utilisation du son pour attirer et retenir l’attention du public. Synchronisez votre musique avec la vidéo pour réaliser des vidéos rythmées.

Suivez les tendances : Restez à la pointe de l’actualité, et utilisez les effets les tendances sur les Réels. Participez à des moments culturels, des sujets tendances ou encore des défis populaires en rapport avec votre marque. Créez et encouragez votre public à remixer vos Réels, ou suscitez une conversation avec lui dans la section des commentaires. Ajoutez des hashtags pertinents pour optimiser l’exposition de votre contenu.

Collaborez avec des créateurs de contenu : Les influenceurs peuvent contribuer à renforcer l’impact de votre marque. Associez-vous avec des créateurs de contenu pour augmenter votre notoriété et susciter plus d’engagement.

Soyez authentique : Les Réels sont un espace où l’authenticité prospère, alors réalisez des Réels qui vous ressemblent et qui reflètent les valeurs de votre marque.