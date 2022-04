Instagram, l’application du groupe Meta, développe une nouvelle alerte de sécurité demandant aux utilisateurs de rester vigilants lorsqu’ils sont au volant. Poster des Stories ou conduire, il faut choisir !

D’après le tweet d’Alessandro Paluzzi, ingénieur informatique, Instagram travaille sur une nouvelle mesure de sécurité sur son réseau social, qui rappelle à ses utilisateurs qu’il ne faut pas utiliser son téléphone, ni l’application Instagram, lorsqu’ils sont au volant. Alessandro Paluzzi a montré dans un tweet, à quoi pourrait ressembler cette alerte. Il s’agirait d’un message qu’Instagram affiche à l’écran lorsque l’application détecte que l’utilisateur est en mouvement. Cette alerte s’adresse à la fois aux piétons pour qu’ils soient attentifs en traversant des axes routiers et aux conducteurs.

#Instagram is working on a notice to remind you to always be alert and aware of your surroundings and never use the app while operating a vehicle 👀 pic.twitter.com/Jfi8oEhBcp

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 6, 2022