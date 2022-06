Il s’appelle Jimmy Donaldson, mais ses 95,8 millions d’abonnés sur YouTube le connaissent mieux sous le pseudo MrBeast. À coups de défis absurdes, d’événements grandiloquents ou de dons d’argent filmés, le jeune Américain de 24 ans s’est hissé à la première place du classement des Youtubeurs les mieux payés de 2021 et veut devenir le plus grand Youtubeur de tous les temps.

La star de YouTube

MrBeast est une star de la plateforme de vidéo et de streaming sur laquelle plus de 95,8 millions de personnes le suivent. Devant cette audience, il se livre à des expériences absurdes et plutôt particulières, dont ses fans raffolent. L’année dernière, MrBeast a connu son plus grand succès. Il a recréé le jeu de la série événement Squid Game de Netflix, et 456 personnes se sont alors affrontées devant sa caméra dans les jeux rendus célèbres par la série. Le gagnant s’est vu offrir 456 000 dollars, soit environ 400 000 €. Cette vidéo, vue plus de 204 millions de fois, a été diffusée dans la plupart des médias américains et internationaux, faisant du jeune homme star de YouTube une célébrité au-delà de la plateforme.

Si sa reconstitution de la série de Netflix marque sa consécration, Jimmy Donaldson alias MrBeast avait trouvé son filon deux ans auparavant. Le jeune homme se met alors en scène pour offrir des dollars, parfois des milliers, à des gens qu’il rencontre dans la rue ou qui participent à ses challenges. Des vidéos qui plaisent et qui sont vues dans le monde entier. Et pour mieux servir son public diversifié, Jimmy a lancé des chaînes alternatives proposant le même contenu dans des langues régionales telles que l’espagnol, le français, le portugais et bien d’autres.

Ses projets entrepreneuriaux

Pour celui qui a grandi à Greenville, en Caroline du Nord, et qui a créé sa chaîne YouTube alors qu’il était encore au collège, en 2012, cette popularité est pour lui, le signe d’un changement de classe sociale. Il a d’ailleurs créé sa propre application mobile, Finger On The App, ainsi que sa marque de burgers à emporter, cuisinés et livrés par divers partenaires, MrBeast Burger. Ce jeune homme est un véritable businessman. À la tête d’une entreprise comptant plus de 50 salariés, Jimmy Donaldson incarne pour les créateurs le futur de la profession.

Depuis le mois de février, le créateur de contenu a décidé d’ouvrir un profil sur le réseau social professionnel : LinkedIn. Il y vient pour promouvoir ses sociétés et parler à une audience de professionnels.

« Les créateurs comme MrBeast ne se contentent pas de produire un contenu extraordinaire qui attire chaque jour l’attention de millions de personnes, mais ils créent des entreprises, établissent des liens avec des marques, apprennent à investir et, surtout, font participer leurs communautés d’abonnés », analyse Andrei Santalo, responsable mondial de la gestion des communautés de LinkedIn.