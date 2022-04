Brossard se lance un nouveau défi pour promouvoir ses nouvelles gammes de biscuits. Après avoir réalisé sur TikTok plusieurs activations avec #LeBrownieMouv’ et #TheLastOne, Brossard a imaginé une série vidéo de trois épisodes autour de l’amitié, intitulée « Browmance ». Avec ce nouveau projet, Brossard continue d’expérimenter des opérations inédites et divertissantes à destination d’un public jeune pour accroître sa visibilité et augmenter ses ventes. Pour ces épisodes, l’entreprise a convié quatre ambassadeurs. Il s’agit de Louis San, Camille LV, Guizzi et Marilou.

La Browmance

Afin de promouvoir ses deux gammes Brookie et Brownie, et d’ancrer Brossard sur le territoire du divertissement auprès des adolescents, la marque lance « Browmance », une web série de 3 épisodes. Le principe : réunir les brow’ (terme anglais utilisé pour qualifier son meilleur ami) de 4 influenceurs pour découvrir leur amitié. Au travers de ces vidéos d’une vingtaine de minutes, les créateurs de contenu vont donc partager un moment avec une personne qu’ils n’ont jamais véritablement mise en avant sur les réseaux sociaux. Ce meilleur ami ou cette meilleure amie va venir raconter des anecdotes sur leur amitié.

Diffusée sur YouTube, une vidéo est mise en ligne chaque semaine jusqu’au 27 avril. Le dispositif comprend une première phase de teasing et une participation de la communauté sur les réseaux sociaux de Brossard et de chaque influenceur puis la diffusion des 3 vidéos sur YouTube. Ces émissions sont également relayées sur les comptes Instagram et Facebook de la marque ainsi que sur ceux des 4 influenceurs.