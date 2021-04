Difficultés financières, isolement social, fragilité psychologique, précarité dans les logements, etc. Ce n’est plus un secret, la crise sanitaire affecte durement la santé mentale des étudiants. Associations et entreprises se mobilisent depuis plusieurs mois pour apporter leur soutien. C’est notamment le cas de l’enseigne de distribution Carrefour.

La grande chaîne TikTok

Carrefour met à l’honneur l’ensemble de ses collaborateurs et de ses Clients en lançant la plus grande chaîne TikTok jamais réalisée dans le pays pour venir en aide aux étudiants, en situation de précarité alimentaire.

Pour chaque vidéo postée sur le réseau social chinois, un kilogramme de denrées alimentaires sera donné par l’enseigne. L’objectif : collecter 30 tonnes de nourriture au profit de l’association Hop Hop Food, qui les redistribuera ensuite aux étudiants dans le besoin.

Les collaborateurs et les Clients sont invités à réaliser une vidéo, seul ou à plusieurs, où ils font “un check du coude”. Il faut ensuite publier sur le réseau social chinois avec le hashtag «#checkDuCoudeCarrefour ». Mises bout à bout, les vidéos vont ainsi former une chaîne de checks représentant l’engagement exceptionnel des collaborateurs et des Clients, et vont permettre de soutenir la population estudiantine grandement fragilisée durant les derniers mois.