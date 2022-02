Twitter lance la vérification des photos de profils sous forme de token non fongible (NFT) sur la plateforme.

Vérifier l’authenticité des œuvres numériques

Sur Twitter, les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser un jeton non-fongible comme photo de profil. C’est pourquoi le réseau social tient à vérifier l’authenticité des NFT grâce à une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit de vérifier que l’utilisateur est bien le propriétaire. Les NFT comme photo de profil seront alors affichés sous forme de cadre hexagonal et les utilisateurs auront la possibilité d’accéder à certaines informations sur le jeton non fongible en cliquant dessus. Toutefois, pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut faire partie de l’offre Twitter Blue et avoir un abonnement payant. Une contrainte vivement critiquée par les utilisateurs sur Twitter. De plus, cette fonctionnalité est à ce jour uniquement disponible sur iOS au Canada, en Australie, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Enfin, Twitter explique comment utiliser cette fonctionnalité : « Pour configurer une image de profil NFT, vous devez contrôler l’adresse contenant la NFT que vous souhaitez sélectionner comme image de profil. Lorsque vous connectez votre portefeuille cryptographique pris en charge par Twitter, ce dernier génère un message de demande de vérification à l’adresse de votre portefeuille, où il vous sera demandé de remplir une demande de signature qui inclura votre identifiant Twitter ».