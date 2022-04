Depuis plus d’un mois, le podcast de la créatrice de contenu Clara Marz fait sensation. En collaboration avec Amazon Music, la jeune femme se livre sur sa vie et plus particulièrement sur son adolescence à travers une série d’épisodes audio. Elle aborde des sujets tels que la confiance en soi, le coming-out ou encore le premier amour. Clara échange avec ses amis influenceurs, mannequins, acteurs et artistes à propos des grandes questions que l’on se pose à l’adolescence et des grandes décisions que l’on prend tout au long de notre vie pour se trouver et s’accepter.

Un podcast pour mieux comprendre l’adolescence

L’adolescence est une période de la vie parfois compliquée à vivre pour certains jeunes. Pour les épauler au mieux, les créateurs de contenu sont nombreux à créer et imaginer un contenu différent. C’est au tour de la créatrice de contenu, actrice et chanteuse Clara Marz de s’engager un peu plus. Depuis son adolescence, Clara a invité les internautes à suivre son quotidien, ses passions, ses moments de vie sur ses réseaux. Très tôt elle s’implique dans la lutte contre le cyber harcèlement et communique avec ses abonnés sur le harcèlement scolaire, sujet qui lui tient personnellement à cœur. Désormais, avec son podcast « Première Fois », Clara Marz va aider ses auditeurs à mieux comprendre l’adolescence.

« Nous sommes ravis de travailler avec Clara Marz sur Premières Fois. Nous sommes toujours à la recherche de grandes histoires auxquelles nos auditeurs peuvent s’identifier et les sujets abordés dans ce podcast, associés au talent narratif unique de Clara, sont universellement applicables. Avec un vaste éventail d’influenceurs et d’artistes reconnus, nous sommes persuadés que les auditeurs trouveront une résonance en eux. », a déclaré Craig Strachan, directeur des Podcasts Europe chez Amazon Music.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🕷 (@claramarz)

Un nouveau podcast Amazon Original

Produit par Paradiso Media, ce podcast est disponible depuis le 1er mars et vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode tous les mardis jusqu’au 3 mai, exclusivement sur Amazon Music. Pour chacun des épisodes, Clara Marz est accompagnée d’un.e invité.e. : Maeva Marshall, Lola Dubini, Ogee, Anthonin, Malika Ménard, et bien d’autres. Ce podcast vous fait découvrir les histoires personnelles qui ont fait de ses invités des personnalités inspirantes et déterminées À chaque épisode, ils fournissent également des ressources utiles à propos du sujet abordé et des formules de motivation que les auditeurs peuvent s’approprier et adapter à leur propre histoire.

« J’espère que les conversations que j’ai eu avec mes amis, qui m’ont tellement inspiré et aidé à avancer, aideront ma communauté à trouver du réconfort, des raisons de continuer, de grandir, de se faire confiance et de s’aimer un peu plus chaque jour. » a confié Clara.