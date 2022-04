Connue pour sa joie de vivre et sa prise de position sur le mouvement Body Positive, l’artiste Lizzo a lancé le #LizzoBigGrrrls. Sur TikTok, cette tendance vise à célébrer l’acceptation de soi et de son corps.

Un challenge TikTok

À l’occasion de la sortie de sa série sur Amazon Prime le 25 mars dernier, « Watch Out For the Big Grrrls », Lizzo a imaginé un défi. Avec Jemel McWilliams, Lizzo a dévoilé une nouvelle chorégraphie sur un remix de la musique « Watch Out For the Big Girl » de Jimmy Jones. Un hashtag percutant, une chorégraphie entraînante et une musique positive. Tels sont les ingrédients imaginés par la chanteuse pour en faire une trend à succès sur TikTok. Une belle manière de s’auto célébrer, une philosophie particulièrement valorisée par l’artiste.

La chanteuse a célébré sur ses réseaux sociaux son challenge TikTok nommé « Lizzo Big Grrrls » qui met en avant les danseurs et danseuses en surpoids. Une ode aux individus et aux corps trop souvent stigmatisés et jugés. En l’espace de sept jours, le hashtag a réuni plusieurs milliards de vues. Sur la plateforme, de nombreux utilisateurs se sont mis en scène en réalisant ce challenge pour fustiger la grossophobie. Avec cette trend, Lizzo proclame à ses fans de « s’aimer et se mettre en valeur, être confiante et aimer son corps ». Elle-même victime de grossophobie, l’artiste engagée souhaite sensibiliser et lutter contre cette discrimination et redonner confiance aux personnes touchées.