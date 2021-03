Après un an de pandémie qui affecte l’économie, mais aussi le marché de l’emploi, le verdict est sans pourtant sans appel côté création d’entreprise : les Français se tournent de plus en plus vers l’entreprenariat. 848.160, c’est le nombre d’entreprises lancées en 2020 selon l’INSEE, soit 4 % de plus qu’en 2019. Alors, pour les anciens et nouveaux entrepreneurs, Influenth propose une sélection de 5 podcasts à écouter sur l’entreprenariat pour booster votre activité et votre motivation.

1. Commencer

Commencer, c’est le podcast du studio de création Nouvelles Écoutes. Il raconte l’histoire de deux copines de 28 ans, Amélie et Caroline, qui décident de tout quitter pour lancer leur marque de tailleur pour femmes. Une aventure mouvementée qui leur donne l’idée de s’enregistrer ! Rendez-vous avec les fournisseurs, les banques, bonne ou mauvaise nouvelle, discussions avec leur proche, remise en question, chaque étape est partagé avec l’auditeur. Avec transparence et légèreté, Commencer décrit les coulisses de la création d’une entreprise.

Le plus ? Suivre une aventure humaine de A et à Z avec son lot de rebondissements, de doutes et de surprises, le format court de chaque épisode.

2. J’peux pas j’ai business

Comment trouver son business model ? Augmenter rapidement son chiffre d’affaires ? Travailler son argumentaire de vente ? Booster son business grâce à la vidéo ? Le podcast J‘peux pas, j’ai business vous livre les étapes pour construire votre business et booster votre confiance. Conseils mindset, communication, marketing, stratégie, tout y est en plus de la bonne humeur de l’animatrice Aline Bartoli, coach d’affaires chez TheBBost.



Le plus ? Des formats longs ou courts pour les plus pressés (de 7 min à + d’1 h), l’humour d’Aline et les nombreux conseils.

3. Génération XX

Génération XX est le podcast résolument féminin fondé par Siham Jibriel en 2017. Pas de success story toute tracée à l’horizon, mais la parole de femmes aux parcours variés, riches, engagés. Au micro de Génération XX, ces femmes se livrent sur leur aventure professionnelle entre vie personnelle, rêve, réussite et désillusion parfois. À chaque épisode un parcours unique et une femme inspirante.

Le plus ? Des invités d’exception comme Agathe Bousquet, présidente du groupe Publicis, et d’autres pépites à découvrir.

4. Révolution digitale

Lancé par deux expatriés, l’un Belge l’autre Française, parti s’installer en Australie, Révolution digital est LE podcast qui va secouer l’entrepreneur qui est en vous. Durant une trentaine de minutes, François et Hélène tendent leur micro à des entrepreneurs francophones à travers le monde. Ils nous racontent comment ils ont accompli leur rêve et surmonté les épreuves pour réussir là on ne les attendait pas.

Le plus ? Le coté internationale : New York, Le Québec, Paris, Londres.. Des histoires peu communes qui viennent de partout et François au micro et son énergie contagieuse

5. Le gratin

Pauline Laigneau, co-fondatrice de Gemmyo, les bijoux made in France, invite des hommes et des femmes pour parler de leur parcours. Qu’il soit artiste, sportif, entrepreneur, artisan ou même blogueur, le profil des invités est varié. Le Gratin valorise la multitude et la disparité des formes de succès avec brio.

Le plus ? Des recommandations pertinentes de lecture et des épisodes dédiés à répondre aux questions des auditeurs.