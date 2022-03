Facebook met en place de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour aider les administrateurs à faire ce qu’ils font de mieux : faciliter et entretenir des interactions saines dans leurs communautés. Les administrateurs sont les éléments moteurs qui rendent les groupes Facebook si spéciaux. Sur la base de leurs commentaires directs, l’application a développé plusieurs outils pour les aider à assurer la sécurité et la santé mentale des groupes. Il est aussi question de réduire la désinformation, gérer efficacement les tâches d’administration et développer les groupes auprès de publics pertinents.

Assurer la sécurité et lutter contre les fausses informations

Une grande partie du rôle d’administrateur consiste à s’assurer que leur groupe est un espace où les gens peuvent s’exprimer en toute sécurité et partager des informations vérifiées. Par le biais de l’Admin Assist, Facebook propose désormais aux administrateurs de refuser automatiquement les publications entrantes qui ont été identifiées via le réseau de fact-cheking mise en place par Facebook, comme contenant de fausses informations.

Facebook a également annoncé étendre la fonction « Muet » à la « Suspension ». Parfois, la mise en sourdine d’un membre n’est pas suffisante. C’est pourquoi, grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs suspendus ne peuvent plus publier, commenter, réagir, participer à un chat, ni créer ou entrer dans une salle du groupe, et ce, aussi longtemps que l’administrateur le souhaite.

Gérer la communauté

Facebook a ajouté de nouveaux outils pour aider les administrateurs à gérer leur groupe grâce à des mises à jour de l’Admin Home :

– Une page d’aperçu sur le bureau pour voir les éléments qui nécessitent une attention particulière

– Une nouvelle mise en page pour trier et rechercher des tâches

– Un résumé pour comprendre la croissance et l’engagement du groupe

Facebook a lancé aussi des nouvelles fonctions d’assistance administrative qui permettent d’approuver ou de refuser automatiquement les demandes des membres en fonction de critères spécifiques que les administrateurs ont définis.

Développer le groupe

Pour encourager l’augmentation du nombre de membres, Facebook a ajouté deux nouveaux outils conçus pour aider les administrateurs à atteindre de nouveaux utilisateurs de manière simple et intuitive. La plateforme propose des QR codes reliés aux pages Facebook : une nouveauté facilement partageable. Les membres potentiels peuvent scanner le QR code du groupe avec leur appareil mobile et vont être dirigés directement vers le groupe, où ils vont pouvoir rejoindre ou demander à le rejoindre. Facebook a également ajouté la possibilité pour les administrateurs d’envoyer des invitations par e-mail pour inviter des personnes à rejoindre leur groupe.