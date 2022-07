Mark Zuckerberg souhaite rajeunir Facebook. Pour cela, le PDG de Meta souhaite repenser le fil d’actualité et adopter une nouvelle interface dans le but de moderniser la plateforme et ajouter de nouvelles fonctionnalités dont l’une d’elle concerne les groupes.

Une nouvelle barre latérale

Meta teste de nouveaux outils pour rendre les groupes Facebook plus intuitifs et collaboratifs. Le réseau social va simplifier l’organisation des groupes en testant une nouvelle barre latérale qui va permettre aux utilisateurs de trouver facilement et rapidement leurs groupes favoris, de visualiser les activités récentes comme les nouvelles publications ou les derniers messages.

Des canaux de discussion inspirés de Discord

Pour cette refonte des groupes, le réseau social s’est inspiré de Discord. En effet, Facebook imagine un nouveau menu regroupant les événements, les boutiques et une variété de canaux de discussion qui facilitent les échanges autour des intérêts communs des membres. Ces canaux se présentent sous 3 formats :

Les canaux messages : des échanges plus étroits autour d’un thème spécifique au sein d’un groupe Facebook et sur Messenger.

Les canaux audio : une fonctionnalité qui permet aux administrateurs de créer des salles audio où les membres peuvent décider de rejoindre ou quitter la conversation audio en temps réel.

Les canaux de publication : les administrateurs peuvent créer leurs communautés selon des sujets abordés au sein du groupe afin que les membres puissent se retrouver autour d’intérêts plus spécifiques.