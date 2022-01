Après avoir atteint les 1 milliard d’utilisateurs en juin 2018, Instagram vient à présent de passer le seuil pharamineux des 2 milliards d’utilisateurs. Le réseau social rejoint donc le club très fermé de YouTube, Facebook et WhatsApp.

Une célébration discrète

Ca y’est, Instagram l’a fait, 2 milliards d’utilisateurs ! Concurrent principal de TikTok, le réseau social ne cesse ces derniers mois de proposer de nouvelles fonctionnalités et outils aux utilisateurs. Le dernier gros succès de la plateforme ? Les reels sans aucun doute. Définitivement adoptés par les utilisateurs, ils constituent à présent l’un des principaux moteurs d’engagement sur Instagram.

Malgré cette bonne nouvelle, l’image du réseau social reste entachée par les nombreuses polémiques du groupe Meta. Et, sans grand étonnement, Instagram n’a donc pas confirmé cette information et ne pourrait jamais le faire. Le groupe Meta est en effet dans le viseur des autorités américaines. La raison ? Le monopole du géant du web sur le marché et l’utilisation des données personnelles. Les polémiques s’enchaînent et avec elles, les discussions autour de la possibilité de démembrer le groupe Meta. Instagram se fait donc discret, mais pas certain que ce soit suffisant pour calmer les autorités américaines.