La plateforme dédiée à l’expérience client Emplifi revient sur les marques qui ont suscité le plus de discussion en 2021 Instagram.

Le designer Jacquemus en tête du classement

La marque française en tête du podium n’est autre que le profil Instagram du designer Jacquemus. Suivi par plus de 4 millions de personnes, il partage son quotidien et son métier avec authenticité et créativité. Le designer passe devant le géant du streaming Netflix arrivé en seconde place. En troisième position du podium, la compagnie aérienne Air France, preuve des rêves d’évasion des Français. On retrouve également les deux géants de la console Playstation France et Xbox France respectivement 4e et 10e de ce classement. Le gaming a encore de beaux jours devant lui, porté par une génération de streamers et créateurs de contenu. L’univers de la décoration et l’ameublement est représenté par Maison du Monde, en 5e place. Seule marque de restauration du classement, McDonald’s tient la 6e position, devant Sephora et Red Bull. Enfin, Crunchyroll a conquis la communauté d’amateurs d’animés en France occupe la 9e place de ce classement. Peu étonnant lorsqu’on connaît l’amour des français pour les animés. Cette année, les mangas représentent ainsi 50% des bandes dessinées vendues en France.

Le top 50 dominé par l’industrie automobile

Lamborghini arrive en première position du classement mondial des marques les plus influentes sur Instagram. Particulièrement bien représentée, on retrouve 16 marques automobiles dans ce TOP 50, en faisant ainsi l’industrie la plus représentée. Le champion français Jacquemus est quant à lui 7ème juste après le géant Apple. Le pionnier du streaming, Netflix prouve sa capacité à engager des communautés partout dans le monde, sept comptes locaux intègrent le classement, le compte français quant à lui est en 15 ème position. Dans les catégories les plus représentées, on trouve également le luxe et la beauté avec six marques représentées et le sportswear qui compte également six profils de marques dans ce classement, dont Nike en seconde position.