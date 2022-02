We Are Social et Hootsuite dévoilent cette année encore la 10e grande étude sur le l’usage d’Internet à l’échelle mondiale. Dans cette édition, nous pouvons noter que l’utilisation des médias sociaux continue de croître fortement, YouTube, Instagram et TikTok enregistrent de fortes hausses.

Une décennie de croissance digitale

L’année 2022 marque les 10 ans de ces Digital Reports et la croissance a été le maître-mot de la décennie. Selon les chiffres communiqués par Kepios, 4,95 milliards d’internautes sont comptabilisés en janvier 2022, soit une croissance annuelle moyenne de 8,6 % pour l’ensemble de la dernière décennie. En un an, le nombre d’utilisateurs d’Internet a augmenté de 4 % avec 192 millions de nouveaux utilisateurs. Comparée à celle de l’année précédente, la hausse est plus faible (+7,7 % entre 2020 et 2021), We Are Social et Hootsuite précisent que ces chiffres « ne reflètent pas la croissance réelle des utilisateurs d’Internet au cours de l’année passée » en raison « des défis associés à la collecte et à la communication des données pendant la pandémie COVID-19 ».

Selon les statistiques dévoilées par l’étude, voici les principaux chiffres à retenir sur l’utilisation d’Internet en 2022.

Sur 7,91 milliards d’individus dans le monde, on recense :

– 4,95 milliards d’internautes (+4 %),

– 62,5 % de la population mondiale utilise Internet,

– 192 millions de nouveaux internautes dans le monde,

– 92,1 % des internautes surfent sur le web à partir d’un téléphone portable,

– 4,62 milliards d’utilisateurs sont actifs sur des réseaux sociaux,

– 424 millions de nouveaux utilisateurs des médias sociaux (+10,1 %),

– 6h58 passées en moyenne sur Internet (+1 %),

Cependant de grands défis restent à relever pour rendre le numérique accessible à l’ensemble de la population mondiale. Le rapport montre qu’il y a moins de 3 milliards d’individus non-connectés à Internet dont plus d’un milliard d’habitants qui restent non-connectés en Asie du Sud, et près de 840 millions de personnes en Afrique.

Le rôle de la crise sanitaire dans cette croissance

Alors que la dépendance à Internet a augmenté pendant la crise sanitaire, en particulier pendant les confinements successifs, le temps passé par les internautes à utiliser les technologies connectées ne cesse d’augmenter. Ainsi, les derniers chiffres montrent que le temps passé par les internautes par jour sur tous leurs appareils connectés représente 6 heures et 58 minutes passées sur le web au Q3 2021, en hausse de 4 minutes comparé au Q3 2020 (+1 %). L’internaute type passe désormais plus de 40 % de sa vie éveillée en ligne. Au total, le monde devrait passer plus de 12,5 trillions d’heures en ligne rien qu’en 2022, souligne le rapport.

92,1 % de la population mondiale est connectée sur le web à partir d’un téléphone portable

Le téléphone portable est l’appareil connecté le plus utilisé par les individus qui se connectent à Internet, devant les ordinateurs portables et fixes (71,2 %) et les tablettes (28,2 %). Du côté des navigateurs utilisés, Chrome est toujours le leader du marché avec 64,06 % (+0,8 %), loin devant Safari 19,22 % (-0,1 %), Microsoft Edge 4,19 % (+39,2 %) et Firefox 3,91 % (+3,2 %).

Les sites les plus visités

Le podium des sites les plus visités sur le web est composé de Google, YouTube et Facebook. Ci-dessous le Top 20 des sites les plus visités selon les données partagées par Semrush pour le mois de novembre 2021 :

2022 : L’année de croissance des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux continuent d’afficher une forte dynamique de croissance, avec des utilisateurs mondiaux atteignant 4,62 milliards en janvier 2022, soit 58,4 % de la population mondiale. Voici d’autres statistiques sur l’utilisation des réseaux sociaux dans le monde :

– 58,4 % de la population mondiale utilise les réseaux sociaux,

– 53,9 % sont des hommes ; 46,1 % sont des femmes,

– Plus d’1 million de nouveaux utilisateurs des médias sociaux chaque jour

– Le nombre d’utilisateurs des médias sociaux a augmenté de 12 % en 10 ans,

– 2h27 de temps passé en moyenne sur les réseaux sociaux (+1,4 %),

– WhatsApp est la plateforme social média préférée des internautes (15,7 %), devant Instagram (14,8 %) et Facebook 14,5 %),

– Facebook est le réseau social le plus utilisé dans le monde avec 2,91 milliards d’utilisateurs en octobre 2021

D’ici 2022, les utilisateurs des médias sociaux devraient atteindre l’équivalent de 60 % de la population mondiale. Ainsi, même si les taux de croissance ralentissent, la portée mondiale des médias sociaux devrait encore offrir de nombreuses raisons de se réjouir.

La durée d’utilisation des réseaux sociaux est en légère hausse de 2 minutes supplémentaires, soit +1,4 %, ce qui représente 35% du temps utilisé sur les médias connectés. Il ne fait aucun doute que ces derniers jouent toujours un rôle central dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Les données collectées par App Annie montrent que YouTube est la plateforme sur laquelle les utilisateurs de smartphone Android passent le plus de temps avec une moyenne de 23,7 heures par mois devant Facebook (19,6 heures) et Tiktok (19,6 heures). Les réseaux sociaux WhatsApp et Instagram enregistrent en moyenne plus de 10 heures de temps passé. Le temps passé sur Instagram a augmenté de 10 % d’une année sur l’autre. Cependant le plus gros gagnant du top 5 au cours des 12 derniers mois est TikTok.

La course des médias sociaux

Facebook reste encore le réseau social n°1 dans le monde avec 2,91 milliards d’utilisateurs actifs mensuels au Q3 2021. YouTube se classe en 2e position avec 2,562 milliards d’utilisateurs mensuels et continue de combler son retard. Les données montrent que l’audience de la plateforme a augmenté presque deux fois plus vite que celle de Facebook. Derrière WhatsApp et ses 2 milliards d’usagers, on retrouve Instagram avec 1,478 milliards d’utilisateurs mensuels.

Le groupe Meta révèle qu’un quart de milliard de nouveaux utilisateurs ont rejoint Instagram au cours de l’année 2021. La portée publicitaire mondiale de la plateforme est à près de 1,5 milliards d’utilisateurs au début de l’année 2022, l’audience d’Instagram augmente, ce qui laisse penser que ses taux de croissance continuent de s’accélérer. TikTok, l’application est en pleine croissance de ces derniers mois franchissant 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels, avec une base d’audience qui a presque doublé entre décembre 2019 et septembre 2021. Snapchat est 12e avec 557 millions d’utilisateurs mensuels, devant Telegram (550 millions), Pinterest (444 millions) et Twitter (436 millions). LinkedIn est absent de ce classement, car le réseau professionnel ne communique pas sur ses chiffres d’utilisateurs actifs.

Les téléphones mobiles en 2022

Voici les autres chiffres du mobile à retenir de l’étude :

– 92,5 % des mobinautes utilisent des applications,

– 4 heures et 48 minutes sont le temps passé par jour sur ce type d’appareil,

– 170 milliards de dollars ont été dépensés sur les applications mobiles et en achats in-app en 2021,

– 12 milliards de téléchargements de nouvelles applications (+5,5 %),

– Le temps moyen passé sur mobile a augmenté de 6,7 % en un an,

– 60,1 % des achats en ligne de biens de consommation sont réalisés sur mobile.

Voici les 5 plateformes les plus populaires selon App Annie :

1. TikTok

2. Instagram

3. Facebook

4. WhatsApp

5. Telegram

TikTok poursuit sa fulgurante ascension

L’audience publicitaire de TikTok continue de croître à un rythme effréné. Les derniers chiffres publiés sur les ressources publicitaires de ByteDance indiquent que la portée publicitaire de TikTok a augmenté de 60 millions d’utilisateurs (+7,3 %) au cours des 90 derniers jours. Cependant, ce chiffre n’inclut pas les utilisateurs de moins de 18 ans, qui représentent probablement une part non-négligeable de la base d’utilisateurs actifs totale de la plateforme. Les dernières données montrent que TikTok a grandi en moyenne de plus de 650 000 nouveaux utilisateurs par jour au cours des trois derniers mois, ce qui équivaut à près de 8 nouveaux utilisateurs par seconde.

L’avenir du numérique en 2022

Voici pour l’analyse du rapport global de cette année. Ci-dessous quelques éléments à surveiller dans les mois à venir :

1. Le cap des 5 milliards d’internautes devrait être atteint d’ici la fin du 1er trimestre 2022.

2.L’engouement autour des NFT devrait s’adoucir avec la prise de conscience des utilisateurs sur son usage. Les créateurs pourraient également tirer de nouveaux bénéfices de leur travail en ligne.

3. Une plus grande diversité de contenus culturels et numériques sera proposée sur les plateformes de diffusion en continu, venant des quatre coins du globe.

4. Le développement de la réalité augmentée nous plongera dans des expériences plus immersives sur mobile, avec notamment dans l’industrie musicale, et des stratégies innovantes de marques à venir dans les mondes virtuels en ligne grâce au métavers notamment.

Le rapport de We Are Social et Hootsuite est un véritable trésor. Toutes les informations récoltées dans le cadre de l’études sont disponibles sur ce ICI