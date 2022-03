Attendu par de nombreux utilisateurs, Instagram lance les sous-titres automatiques sur les vidéos grâce à l’intelligence artificielle. Testée depuis l’été dernier pour les contenus vidéos en anglais, cette fonctionnalité est désormais déployée dans plusieurs langues dont le français.

Dédiée principalement aux personnes sourdes et malentendantes, cette fonction permet l’ajout de sous-titres pour les vidéos. Une fonctionnalité appréciée par l’ensemble des utilisateurs pour son usage multiple. Elle offre la possibilité de visualiser en toute discrétion des vidéos sans le son, notamment dans les lieux publics ou de comprendre des vidéos dans des lieux bruyants. Actuellement, les sous-titres sont disponibles en 17 langues. Dans un tweet, Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, exprime son enthousiasme face au déploiement de ce nouvel outil.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.

Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU

— Adam Mosseri (@mosseri) March 1, 2022