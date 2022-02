Jusqu’à présent réservée aux comptes créateurs, la fonctionnalité “création de newsletters” s’étend aux pages entreprise sur Linkedin.

L’expansion d’une fonctionnalité à succès

En 2021, LinkedIn offrait aux comptes créateurs la possibilité de créer leurs newsletters. À son lancement, cette fonctionnalité a connu un large succès, c’est pourquoi cette année la plateforme annonce l’expansion de cette dernière. « Les newsletters peuvent être un excellent moyen pour les marques d’annoncer des lancements de produits intéressants, de partager un leadership éclairé ou de mettre en avant les actualités de l’entreprise via une série d’articles LinkedIn », explique le réseau. De ce fait, la plateforme prévoit d’étendre cette fonctionnalité aux pages de plus de 500 abonnés. Par exemple, Zoom avait lancé sa newsletter pour son programme pilote et a réuni pas moins de 68 000 abonnés. De plus, il sera également bientôt possible de mettre en avant la création de ces newsletters via le canal « Featured » accessible depuis son profil. Les abonnés de la page LinkedIn pourront ainsi suivre toute l’actualité de la marque et découvrir les nouveautés.