Instagram va permettre aux créateurs de valoriser les Live programmés sur leurs profils.

Dans une publication Twitter, le PDG d’Instagram explique « Les créateurs peuvent programmer des live depuis un certain temps maintenant, dorénavant vous pouvez séparer la programmation d’un direct de la création d’une publication, ou d’une Story, qui concerne ce live. Un encart apparaît sur votre profil permettant aux abonnés, ou à toute personne qui accède à votre profil, de savoir qu’il y a un live à venir et qu’ils peuvent paramétrer un rappel ». Une bannière sera en effet présente dans la biographie d’un utilisateur indiquant le sujet, la date et l’heure du live programmé. Ainsi, les utilisateurs souhaitant participer à un Live peuvent également définir un rappel. Instagram offre aux créateurs de contenu un nouvel outil pour promouvoir leur contenu et engager leur communauté. Côté abonné, une liste de défilement latéral s’affiche sur le profil d’un utilisateur ayant programmé plusieurs live.

— Adam Mosseri (@mosseri) January 26, 2022