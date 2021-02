Comme on pouvait s’y attendre, la plateforme de live streaming Twitch a largement bénéficié des différents confinements. En outre, elle est passée de 3,7 millions de streamers actifs mensuel en février 2020 à plus de 9,2 millions en décembre 2020 selon le site TwitchTrackers. C’est donc tout naturellement que les marques se sont peu à peu tournées vers le service de streaming vidéo. D’autant plus que Twitch cartonne chez les 13-35 ans, ils représentent ainsi 67 % de l’audience. Les marques ont perçu une opportunité de toucher la génération Z et de se réinventer sur une nouvelle plateforme.

Retour sur 4 opérations menées en 2020 sur Twitch.

Face aux contraintes sanitaires impactant le déroulé des défilés, les marques de luxe ont dû redoubler d’ingéniosité pour innover. Ainsi, le 17 septembre dernier, Burberry s’est associée à Twitch pour diffuser son défilé Printemps/Été 2021 en direct. En utilisant la fonctionnalité Squad Stream de Twitch, les invités virtuels ont pu voir plusieurs perspectives du spectacle en même temps et converser grâce à la fonction chat. Une expérience pour le moins unique et inclusive.

“ (…) Twitch ouvre un nouvel espace passionnant où notre communauté Burberry peut être transportée numériquement pour se sentir comme si elle était assise au premier rang de notre show en direct. Il s’agit d’une expérience interactive où les invités peuvent se connecter à la fois à notre marque et entre eux pour commenter les pièces de notre collection.” Rod Manley, directeur du marketing chez Burberry 

Ralph Lauren

Ralph Lauren s’est associé à Twitch pour imaginer une expérience originale qui combine mode, jeux et musique. Durant les fêtes de fin d’année, la marque a poussé sa communauté vers un jeu baptisé « The Holiday Run. »

Les joueurs auront ainsi pour but de contrôler le fameux ours Polo Bear et parcourir « les vitrines Ralph Lauren du monde entier afin d’y récupérer des cadeaux, tout en découvrant des nouveautés. Une manière originale de communiquer et partager ses dernières créations notamment à travers la participation de grands noms du gaming européen. On a par exemple retrouvé le gamer français au 900 k abonnés Domingo. Et, cerise sur le gâteau, les spectateurs avaient la possibilité de gagner des produits Ralph Lauren exclusifs (T-shirts, sweats, accessoires…). Pour finir, la soirée s’est terminée par un concert live du groupe de pop rock britannique The Vamps.

Samsung a collaboré avec Twitch pour le lancement de son nouveau smartphone : le Galaxy S20. La marque a sélectionné plusieurs influenceurs dont le streamer Gotaga et le footballeur Alphonse Areola pour streamer ensemble sur des écrans télé Samsung. Dans le même temps, la marque a utilisé le format pré-roll pour diffuser 3 spots vidéos de 20 secondes. Samsung a également utilisé la technologie propriétaire de Twitch, surestream, pour diffuser la vidéo de pré-roll aux personnes équipées d’un bloqueur d’adblocker et s’adresser à un public intouchable ailleurs. Et les résultats sont bons, 84 % des personnes ont vu la vidéo dans son intégralité.

EDF et son programme éducatif “Guess Watt”

À l’occasion de la Fête de la Science, Edf a lancé “Guess Watt”, une série de vidéos éducatives autour de la production d’électricité et de la transition énergétique. Co-créé avec Les Frères Poulain, duo d’influenceurs mordus de sciences et de Tech, le programme se décline en différents contenus et temps forts en live. À destination des 13-18 ans, des enseignants et des parents, les vidéos sont ludiques et interactives. Edf a relayé sa série sur Twitch et ses différents réseaux sociaux:

– “Guess Watt Le Tuto” – des vidéos pédagogiques et ludiques pour mettre la lumière sur l’électricité au quotidien et la production d’électricité décarbonée dans le cadre du mix énergétique (éolienne, hydraulique, solaire, nucléaire…),

– “Guess Watt La Sortie” – une immersion sur Twitch pour découvrir en live les coulisses de la production de l’énergie bas carbone sur un site de production d’EDF,

– “Guess Watt Le Quiz” – une activation interactive live pour faire le point sur les connaissances acquises pendant la durée du programme.