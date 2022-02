Les nouveautés fusent chez Twitter dernièrement. Après l’arrivée des « downvotes » et des badges « good bots », Twitter donne à ses utilisateurs la possibilité de mettre en avant des discussions dans leur messagerie. Cette fonctionnalité permet d’épingler jusqu’à 6 conversations en haut de l’onglet, une nouvelle fonction mineure, mais très utile.

La fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs sur les applications Android et iOS, ainsi que sur la version web de Twitter. Pour épingler une conversation sur la messagerie de votre compte Twitter, il suffit de vous rendre sur votre espace messagerie en cliquant sur l’icône en forme d’enveloppe située en bas à droite de l’écran. Ensuite, effectuez un balayage vers la droite au niveau de la conversation que vous souhaitez épingler puis appuyez sur le symbole en forme d’épingle qui apparaît, pour voir la conversation remonter tout en haut de votre messagerie.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022