Twitter étend la fonctionnalité « downvotes » au grand public. Bientôt disponible sur Android et iOS, la fonctionnalité permet notamment de signaler les réponses jugées inappropriées sous un tweet. L’idée est d’aider la plateforme à modérer les réponses inappropriées.

Cette fonctionnalité, testée l’année dernière sur Twitter, est une option de vote négatif. D’abord accessible à un groupe restreint d’utilisateurs, elle est à présent déployé à l’ensemble des utilisateurs. Les downvotes sont un moyen simple pour les utilisateurs de donner leur avis sur le contenu en ligne. Pour ajouter un downvote sur une réponse, il suffit d’appuyer sur la flèche situé à droite du like. Il est applicable sur une réponse et non sur le tweet original.

We learned a lot about the types of replies you don’t find relevant and we’re expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.

Downvotes aren’t public, but they’ll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022