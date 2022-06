Malgré la complexité du projet de rachat de la plateforme par Elon Musk, les ingénieurs de Twitter continuent de travailler sur des améliorations du réseau social. Comme l’a remarqué Dylan Roussel, un développeur Android, Twitter va permettre aux utilisateurs de s’abonner à leurs requêtes de recherche.

Nouvelle fonctionnalité « Search Subscribe »

Dans la dernière version préliminaire de l’application mobile, Twitter serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité nommée « Search Subscribe ». Celle-ci permettrait aux utilisateurs de recevoir des notifications dès que des tweets seront publiés dans les résultats de recherche d’un mot clé suivi. Pour l’activer, c’est très simple. Il suffit d’effectuer une recherche sur l’application, puis de cliquer sur une petite icône de cloche avec un « + » pour recevoir les notifications.

Twitter is working on a feature allowing you to subscribe to search results. Once subscribed, you’ll receive push notifications for Tweets about your search query! 🤯 pic.twitter.com/plTlt484oN — Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 31, 2022

Pour les utilisateurs les plus avancés de Twitter, cette fonctionnalité n’est pas une grande nouveauté. En effet, sur TweetDeck, l’interface de gestion sous forme de tableau de bord de Twitter, il était déjà possible de suivre tout ce qui se passait sur un mot clé. A priori, si la fonctionnalité reprend exactement les caractéristiques de ce que l’on peut déjà voir sur TweetDeck, il va être possible de filtrer les résultats et les notifications à envoyer par auteur, par localisation ou encore par rapport à l’engagement produit. Néanmoins, TweetDeck se destine plutôt aux internautes qui exploitent Twitter de manière plus poussée. Or, une fonctionnalité comme celle-ci peut tout à fait intéresser des utilisateurs « classiques ». Cela peut donc expliquer la volonté de Twitter d’offrir Search Subscribe au grand public.

TweetDeck, c’est fini

Il faut noter que Twitter a annoncé l’arrêt de TweetDeck sur Mac dès le 1er juillet. Au cours des années, le réseau social a préféré mettre un terme aux versions mobiles disponibles sur iOS, Android et Adobe Air en 2013 et à l’application disponible sur Windows en 2016. À la place, Twitter privilégie le développement de nouvelles fonctionnalités inhérentes à sa plateforme telles que Creator Dashboard ou les Spaces.

Search Subscribe : aucune annonce officielle

Plusieurs spéculations tournent autour de l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité. Il est possible que celle-ci soit ajoutée à Twitter Blue. Pour rappel, Twitter Blue est une formule premium du réseau social, qui permet aux utilisateurs les plus assidus de profiter de fonctionnalités avancées. Quoi qu’il en soit, Search Subscribe n’est pour l’instant disponible que sur Twitter Alpha, la version des développeurs. Il faudra donc attendre son lancement officiel pour tout savoir sur ce nouvel outil.