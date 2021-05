Sur TikTok, les entreprises ont une opportunité unique de se connecter avec leurs clients, de façon authentique, créative et durable.​ Les entreprises peuvent élargir leur base de clientèle et développer leur activité grâce au format inédit et immersif de vidéos mobiles au format court.

Lead Generation : la nouvelle solution TikTok à destination des entreprises

Lead Generation, c’est la nouvelle solution pour aider les entreprises à cibler et convertir de nouveaux clients plus facilement. Désormais, en seulement quelques clics, les entreprises peuvent partager avec leurs clients davantage d’informations utiles concernant leurs produits ou services.

TikTok Lead Generation simplifie les interactions entre les entreprises et leurs prospects pour les convertir en de potentiels clients. Lead Generation permet d’abord aux utilisateurs de remplir plus facilement des formulaires et de renseigner leurs informations (nom, email, téléphone) afin de signifier leur intérêt pour un produit ou service particulier. Les informations de base que les utilisateurs fournissent à TikTok peuvent être automatiquement complétées. TikTok Lead Generation permet aussi aux entreprises de créer des messages personnalisés qui sont pertinents pour plusieurs segments de clients. Ces prospects peuvent ensuite être téléchargés manuellement ou, s’ils sont intégrés à un système CRM, activés immédiatement.

Pour les entreprises sur TikTok, les informations renseignées dans ces formulaires sont essentielles pour s’assurer de cibler, de façon appropriée, des prospects réellement intéressés.

Et qu’en est-il de la confidentialité des données ?

Avec Lead Generation, quand les utilisateurs soumettent leur formulaire, un message de confidentialité apparaît rappelant que les données sont collectées pour les annonceurs. La Politique de Confidentialité de TikTok ainsi que celle des annonceurs seront jointes au formulaire. Les informations personnelles collectées avec Lead Generation seront uniquement accessibles à l’annonceur. Les utilisateurs peuvent modifier leur information sur le formulaire ou choisir de le quitter à n’importe quel moment.

TikTok souhaite ainsi rassurer ses utilisateurs, en ce qui concerne la confidentialité de leurs données personnelles, ils auront toujours le choix.