Sponsor Officiel Mondial de l’EURO 2020, la célèbre plateforme de vidéos TikTok accueille une nouvelle star du football et Champion du Monde français : Olivier

Giroud !

Un pas de plus dans les coulisses de l’Euro 2021

Sa première vidéo présage des contenus à venir passionnants, de ses entrainements à

Clairefontaine aux coulisses et instants privilégiés à partager avec la communauté TikTok et ses fans lors de la compétition à venir.

@oliviergiroud 🇫🇷 Bien joué, tu m’as trouvé, bienvenue sur mon TikTok 💪 🇬🇧 Well done, you’ve found me, welcome on my TikTok 💪 ♬ original sound Olivier Giroud

TikTok, la destination pour tous les passionnés de Football.

Le football est l’un des sports le plus populaires sur la plateforme avec une grande richesse et

diversité de contenus. Amateurs, passionnés de football, freestylers mais aussi les équipes et

clubs emblématiques, les plus grandes ligues sont présents sur la plateforme : l’équipe de

France par exemple mais aussi le PSG ou encore l’Olympique Lyonnais mais aussi le FC Barcelone et leReal Madrid pour ne citer qu’eux. Tous partagent sur leurs comptes, les coulisses, les entrainements et le quotidien des équipes en dehors du terrain, pour le plus grand bonheur de la communauté TikTok.