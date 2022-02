Le métavers va s’accélérer cette année et les réseaux sociaux seront décidément précurseurs. Instagram, l’application du groupe Meta, ouvre le bal avec l’arrivée des avatars 3D.

Vers un monde virtuel

Pour rappel, le métavers représente un ensemble d’espaces virtuels dans lequel des personnes peuvent interagir entre elles et avec des objets numériques. Instagram est le réseau social dédié à l’image, il est donc incontournable pour Meta, la maison mère d’Instagram, de continuer à surprendre ses utilisateurs en incluant les avatars 3D. Mark Zuckerberg a notamment investi des sommes colossales pour propulser le géant du web dans le monde de la réalité augmentée. Le groupe Meta innove avec des avatars plus réalistes et diversifiés. Déjà présents sur Facebook, Messenger et maintenant Instagram outre-Atlantique, ces nouveaux avatars plus détaillés, aux traits affinés, pourront être utilisés dans les publications, les photos de profil, les stories et les messages. Et pour continuer à engager ses utilisateurs, Meta assure « être capable d’avoir le même avatar sur toutes ses plateformes ». Le groupe espère que votre “nouveau moi virtuel” va vous représenter de la manière dont vous souhaitez être perçu auprès de vos amis, votre famille et de votre communauté.