Après avoir accompagné l’UEFA pour l’EURO 2020, et en tant que premier partenaire titre dans l’histoire du Championnat de rugby féminin, TikTok met une nouvelle fois à l’honneur les femmes et le sport. TikTok revient cette année en tant que partenaire de l’EURO féminin de l’UEFA 2022 et offre aux fans de football un espace où vivre leur passion pendant la compétition.

Un coup de projecteur sur le football féminin

TikTok est partenaire de l’EURO féminin de l’UEFA 2022, et célèbre cette compétition emblématique en proposant à sa communauté une expérience unique autour de cet événement, certainement l’un des plus attendus du calendrier sportif féminin. S’appuyant sur les relations fructueuses entre l’UEFA et TikTok dans le cadre de l’UEFA EURO l’an passé, ce nouveau partenariat vise à promouvoir la compétition de football féminine.

TikTok et L’UEFA

Avec plus d’un milliard de vues sur le hashtag #womeninsports, TikTok est devenu un lieu de prédilection pour les fans de sport féminin en Europe. Dans le cadre de son partenariat avec l’EURO féminin de l’UEFA 2022, TikTok invite sa communauté à célébrer le coup d’envoi de la compétition, le 6 juillet, directement sur l’application. En tant que sponsor mondial, TikTok va travailler avec l’UEFA pour mettre en place une série de fonctionnalités intéressantes, comme des effets de synthèse, des défis hashtag, ainsi que des sons et des LIVE, afin de promouvoir ses produits et services auprès de sa communauté. Par ailleurs, l’UEFA va donner à TikTok un accès à ses immenses archives pour que l’application chinoise puisse créer des contenus passionnants et novateurs. Dans le cadre de ce partenariat, l’EURO féminin de l’UEFA 2022 va ouvrir un compte TikTok officiel afin d’inspirer et de divertir des millions de supporters de football avec des contenus exclusifs dans les coulisses, des actualités, ou encore des interviews. Les fans de football féminin du monde entier peuvent désormais vivre leur passion sur TikTok, partager leurs émotions et être au plus près de l’action.