Le magazine Forbes nous révèle son classement des stars les mieux rémunérées sur le réseau social chinois en ce début d’année 2022. Il nous dévoile notamment qu’en 2021 les créateurs de ce classement ont gagné pas moins de 55,5 millions de dollars, soit une augmentation de 200% comparé à 2020.

Des créateurs de contenu devenus stars

Le succès des créateurs de contenu est tel qu’il dépasse les frontières du virtuel, classant ces derniers au rang de stars. C’est le cas des sœurs D’Amelio, Charli et Dixie, propulsées sur le devant de la scène depuis quelques années. Elles sont désormais au cœur de leur propre show intitulé « D’Amelio Show ». De son côté, Dixie D’Amelio s’est produite au Madison Square Garden aux côtés d’Ed Sheeran et des Jonas Brothers pour la série de concerts « Jingle Ball ». Les sœurs sont également à la tête d’une marque lucrative « Social Tourist » vendue dans près de 500 magasins Hollister. Addison Rae a quant à elle obtenu un rôle dans le film « Il est trop bien » distribué par Netflix, tout comme Josh Richards dans « Under the Stadium Lights ». Ce dernier a également pu créer sa propre société de production « CrossCheck Studios » en collaboration avec la société de l’acteur Mark Wahlberg. On note ainsi que 30 à 50% de leurs revenus sont générés par le réseau social TikTok.

1. Charli D’Amelio

17,5 millions de dollars de revenus et 133 millions d’abonnés sur TikTok

2. Dixie D’Amelio

10 millions de dollars de revenus et 57 millions d’abonnés sur TikTok

3. Addison Rae

8,5 millions de dollars de revenus et 86 millions d’abonnés sur TikTok

4. Bella Poarch

5 millions de dollars de revenus et 87 millions d’abonnés sur TikTok

5. Josh Richards

5 millions de dollars de revenus et 26 millions d’abonnés sur TikTok

6. Kris Collins

4,75 millions de dollars de revenus et 42 millions d’abonnés sur TikTok

7. Avani Gregg

4,75 millions de dollars de revenus et 39 millions d’abonnés sur TikTok

Pour établir ce classement, Forbes examine les stars qui gagnent le plus d’argent et dont la célébrité est née sur TikTok. Cela exclut les autres célébrités actives sur l’application, comme Will Smith ou Jason DeRulo. Ensuite, les chiffres se basent sur les estimations de revenus du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.