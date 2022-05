Snapchat continue de miser sur la réalité augmentée. Le groupe d’Evan Spiegel a dévoilé une nouvelle expérience d’achat à l’occasion de son Snap Partner Summit 2022. Baptisée « Dress Up », cette fonctionnalité va permettre aux utilisateurs d’essayer des vêtements en réalité augmentée avant de potentiellement les acheter en un clic.

Le futur du shopping

L’application se lance définitivement dans le commerce en ligne. Le réseau social a présenté sa fonctionnalité « Dress Up », pour rassembler en un seul endroit diverses expériences de mode et d’essayage en réalité augmentée de créateurs, de détaillants et de marques de mode. Elle permet aux utilisateurs de Snapchat de parcourir, découvrir et partager de nouveaux looks. Avec une section d’achat au sein de leur profil, ils ont aussi la possibilité de localiser les produits qu’ils ont marqués comme favoris, récemment consultés et ajoutés à leur panier. Ils peuvent ainsi retrouver facilement les tenues et les accessoires qu’ils aiment en naviguant dans cette section.

Dress Up

Une fonction disponible dans Lens Explorer, qui réunit les effets à utiliser sur le réseau social, « et bientôt à un clic de l’appareil photo dans la AR Bar ». Les utilisateurs de Snapchat peuvent se prendre en photo pour découvrir les tenues et autres accessoires mis en avant dans « Dress Up ». Un côté pratique qui permettra de visualiser plus facilement le produit. Pensée pour favoriser l’achat en ligne, la fonctionnalité offre également un moyen de retrouver les articles consultés récemment pour les ajouter plus rapidement au panier et finaliser le paiement. Une opportunité pour toutes les marques présentes sur Snapchat. « Les Lenses de n’importe quelle marque seront prises en compte pour le Dress Up si elles sont disponibles sur leur profil de marque », a indiqué Snapchat.

Un premier partenaire

La marque Puma est d’ailleurs le premier partenaire de l’application à utiliser la fonctionnalité. Grâce à un kit d’appareil photo pour le shopping en RA « Camera Kit for AR Shopping », l’entreprise a pu intégrer la Snap Camera et l’essayage virtuel dans sa propre application. Autrement dit, les clients peuvent utiliser la réalité augmentée sur Snapchat afin d’essayer ou de visualiser des produits tels que les lunettes, les baskets ou encore les sacs à main. D’abord disponible sur les applications sur Android et iOS, cette technologie va bientôt être déployée sur des sites web.